Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo 14 Mayıs 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Fernandes da Silva Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Bernardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bedasilva/

Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bernardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2013 yılında Coritiba FC U20

2 Aralık 2013 yılında Red Bull

15 Nisan 2014 yılında Coritiba FC U20

1 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

16 Haziran 2015 yılında Red Bull

7 Ocak 2016 yılında Ponte Preta

14 Ocak 2016 yılında RB Salzburg

28 Ağu 2016 yılında RB Leipzig

5 Temmuz 2018 yılında Brighton

19 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

30 Haziran 2021 yılında Brighton

2 Temmuz 2021 yılında RB Salzburg

Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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