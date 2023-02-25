Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo 16 Mart 2004 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avustralya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2021 yılında Adelaide United

Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Bernardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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