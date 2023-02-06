Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo 8 Ocak 2002 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bernardo Marcos Lemes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Bernardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bernardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Coritiba FC

Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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