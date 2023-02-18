Bernardo Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernardo Matic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernardo Matic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bernardo Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Matic 27 Temmuz 1994 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Matić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Matic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo Matic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Maticboyu ve yaşı kaç

Bernardo Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bernardo Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2008 yılında NK Glavice

17 Ağu 2009 yılında Junak Sinj U17

1 Temmuz 2011 yılında Junak Sinj U19

27 Şubat 2012 yılında Junak Sinj

30 Ağu 2013 yılında NK Zagreb

17 Şubat 2017 yılında HNK Rijeka

11 Temmuz 2017 yılında Siroki Brijeg

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

11 Ekim 2020 yılında Racing

5 Temmuz 2021 yılında NK Istra

22 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Bernardo Matic kimdir

Bernardo Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Matic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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Bernardo Matic nereli

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