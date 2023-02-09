Bernardo Schappo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Schappo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Schappo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Schappo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Schappo 22 Mart 1999 tarihinde Biguaçu şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Schappo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Bernardo Schappo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Bernardo Schappo'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Schappo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bernardo Schappo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Schappo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Schappo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Ituano

Bernardo Schappo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Schappo şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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