Bernardo Vilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Vilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Vilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Vilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Vilar 12 Şubat 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bernardo Vilar Estevão Jeronimo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Vilar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Bernardo Vilar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo Vilar'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Vilar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bvilar98_/

Bernardo Vilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bernardo Vilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Vilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Vilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

12 Ağu 2018 yılında Serranense U20

31 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2019 yılında Votuporanguense

19 Şubat 2020 yılında Värnamo

11 Ağu 2021 yılında IFK Göteborg

27 Temmuz 2022 yılında Värnamo

Bernardo Vilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Vilar şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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