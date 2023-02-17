Bernd Gschweidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernd Gschweidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernd Gschweidl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernd Gschweidl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernd Gschweidl 8 Eylül 1995 tarihinde Stockerau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernd Gschweidl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Bernd Gschweidl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bernd Gschweidl'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bernd Gschweidl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernd Gschweidl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernd Gschweidl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernd Gschweidl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

10 Temmuz 2013 yılında SV Horn

1 Temmuz 2014 yılında Grödig

21 Ocak 2016 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2016 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

15 Ocak 2020 yılında SV Ried

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Bernd Gschweidl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernd Gschweidl şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bernd Gschweidl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FC Bisamberg (10/2001-), SKN St. Pölten

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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