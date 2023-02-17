Bernhard Luxbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernhard Luxbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernhard Luxbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernhard Luxbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernhard Luxbacher 18 Kasım 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernhard Luxbacher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bernhard Luxbacher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bernhard Luxbacher'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernhard Luxbacher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luuxi/

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Bernhard Luxbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernhard Luxbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Bernhard Luxbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernhard Luxbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2002 yılında Stadlau Altyapı

1 Ağu 2008 yılında Austria U19

1 Ocak 2012 yılında A. Vienna Res.

31 Ekim 2013 yılında Austria Wien

10 Ağu 2014 yılında SKN St. Pölten

31 Aralık 2014 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında FAC

30 Haziran 2016 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2017 yılında Traiskirchen

17 Temmuz 2017 yılında Wiener SC

23 Ocak 2018 yılında North Carolina

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Mauerwerk

1 Ocak 2020 yılında Ebreichsdorf

1 Temmuz 2020 yılında First Vienna FC

Bernhard Luxbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernhard Luxbacher şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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