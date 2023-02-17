Bernhard Unger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernhard Unger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernhard Unger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernhard Unger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernhard Unger 23 Nisan 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernhard Unger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Bernhard Unger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Bernhard Unger'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernhard Unger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernhard Unger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernhard Unger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernhard Unger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2006 yılında Sollenau Jgd

1 Temmuz 2010 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Temmuz 2012 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2014 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2015 yılında Burgenland U18

1 Ocak 2016 yılında Mattersburg II

19 Ağu 2020 yılında Rapid Wien

Bernhard Unger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernhard Unger şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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