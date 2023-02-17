Bernhard Zimmermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernhard Zimmermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernhard Zimmermann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernhard Zimmermann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bernhard Zimmermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernhard Zimmermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernhard Zimmermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernhard Zimmermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernhard Zimmermann 15 Şubat 2002 tarihinde Korneuburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernhard Zimmermann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bernhard Zimmermann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bernhard Zimmermann'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernhard Zimmermannboyu ve yaşı kaç

Bernhard Zimmermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernhard Zimmermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernhard Zimmermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernhard Zimmermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U18

9 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2022 yılında Rapid Wien

Bernhard Zimmermann kimdir

Bernhard Zimmermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernhard Zimmermann şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Korneuburg (2007-)

Bernhard Zimmermann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Bernhard Zimmermann nereli

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