Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç geçtiğimiz aylarda Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgili olmuş ikili sekiz aylık birlikteliğini haziran başında bitirmişti. Tüzünataç'ın dün magazin gündemine düşen görüntüleri ise yeni aşkını ortaya çıkardı. Olayın ardından oyuncu sevgilisi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Yörenç kimdir? Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kaç yaşında?

Berrak Tüzünataç, bir süredir yakın arkadaş çevresi ile tatil yapıyordu.

Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç’le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti.



Güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaştı ve ilişkisini duyurdu.



Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından samimi bir şekilde görüntülenmişti.