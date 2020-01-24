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  3. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz’dan kar tatili

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz’dan kar tatili

Burcu Esmersoy ile evliliklerini bitiren Berk Suyabatmaz ilişkisi biter bitmez yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgililer Fransa'ya kayak yapmaya gitti.

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz’dan kar tatili 115

Sevgililer, Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye kış tatiline çıktı.
 