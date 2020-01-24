Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz’dan kar tatili Burcu Esmersoy ile evliliklerini bitiren Berk Suyabatmaz ilişkisi biter bitmez yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgililer Fransa'ya kayak yapmaya gitti.

1 5 Sevgililer, Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye kış tatiline çıktı.

