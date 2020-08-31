Berrak Tüzünataç sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta aşk tazeledi!

Berrak Tüzünataç yeni aşkı Ali Yörenç ile beraber şezlongta sarmaş dolaş görüntülendi. Sosyal medya hesabından da birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Tüzünataç'ın o anları kameralara böyle yansıdı.