Berrak Tüzünataç sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta aşk tazeledi!
Berrak Tüzünataç yeni aşkı Ali Yörenç ile beraber şezlongta sarmaş dolaş görüntülendi. Sosyal medya hesabından da birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Tüzünataç'ın o anları kameralara böyle yansıdı.
Berrak Tüzünataç ile Ali Yörenç Çeşme'de kaldıkları otelin sahildeki şezlongta aşk tazelerken gazetecilerin kameralarına yakalandı. Sosyal medya hesabı instagramın hikaye kısmından da sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşan Tüzünataç, aşkını ilan etti.
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31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:16
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