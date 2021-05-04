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Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinden üzen haber geldi!

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu çifti bu sefer aldıkları sürpriz karar ile gündeme geldi. Geçtiğimiz şubat ayında ilişki yaşamaya başlayan ünlü çift beraberliklerini sonlandırma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinden üzen haber geldi!

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz şubat ayında Instagram hesabından canlı yayın yapmış ve yaptığı yayın sırasında Uraz Kaygılaroğlu ile samimiyeti kısa sürede beraberliğe dönüşmüştü. Ardından ünlü ikilinin aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulan konular arasında yer almıştı. 

SÜRPRİZ AŞK BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 33 yaşındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç çiftinden üzen haber geldi. Ünlü ikilinin beraberliğine son verdiği ortaya çıktı. Ayrılığın ardından Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına gitti Kaygılaroğlu ise kızı Ada ile zaman geçirmeyi tercih etti.

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinden üzen haber geldiBerrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinden üzen haber geldi

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