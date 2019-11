Berrak Tüzünataç'tan derin sırt dekolteli poz

1984 doğumlu olan Berrak Tüzünataç, 35. yaşını kutluyor. Hem arkadaşları hem de ailesi, ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Tüzünataç da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün gelen tatlı kutlama mesajları, güzel sözler-dilekler için çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti.

SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Berrak Tüzünataç, ayrıca sırt dekolteli efsane bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı fotoğrafa, "Önümüzdeki yıla bakıyorum." notunu yazdı. Tüzünataç'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı

Looking at my year ahead like… #happybirthdaytome ??????