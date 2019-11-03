Berrak Tüzünataç'tan derin sırt dekolteli poz
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde "Gülce" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan derin sırt dekolteli bir poz geldi
1984 doğumlu olan Berrak Tüzünataç, 35. yaşını kutluyor. Hem arkadaşları hem de ailesi, ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Tüzünataç da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün gelen tatlı kutlama mesajları, güzel sözler-dilekler için çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti.
SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI
Berrak Tüzünataç, ayrıca sırt dekolteli efsane bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı fotoğrafa, "Önümüzdeki yıla bakıyorum." notunu yazdı. Tüzünataç'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı
Looking at my year ahead like… #happybirthdaytome ??????
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