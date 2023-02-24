Bertalan Bocskay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertalan Bocskay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertalan Bocskay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertalan Bocskay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertalan Bocskay 2 Mart 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertalan Bocskay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Bertalan Bocskay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bertalan Bocskay'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bertalan Bocskay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertalan Bocskay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bertalan Bocskay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertalan Bocskay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2017 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd

12 Temmuz 2021 yılında FK TSC

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

Bertalan Bocskay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertalan Bocskay şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bertalan Bocskay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Budakeszi Labdarúgó Akadémia (-2014)

Macaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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