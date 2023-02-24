Bertalan Kapornai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertalan Kapornai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertalan Kapornai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertalan Kapornai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertalan Kapornai 6 Ağustos 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertalan Kapornai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Bertalan Kapornai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bertalan Kapornai'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bertalan Kapornai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertalan Kapornai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bertalan Kapornai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertalan Kapornai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2019 yılında Vasas U19

1 Ocak 2021 yılında Vasas FC

Bertalan Kapornai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertalan Kapornai şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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