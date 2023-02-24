Bertalan Kun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertalan Kun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertalan Kun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertalan Kun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertalan Kun 6 Mayıs 1999 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertalan Kun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bertalan Kun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bertalan Kun'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bertalan Kun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertalan Kun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bertalan Kun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertalan Kun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında PSV U17

1 Temmuz 2016 yılında PSV U19

1 Temmuz 2018 yılında PSV U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2019 yılında ETO FC Győr

29 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg

9 Eylül 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

Bertalan Kun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertalan Kun şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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