Bertaraf ne demek, TDK'ya göre Bertaraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bertaraf ne demek? Bertaraf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bertaraf kelimesi. Peki bertaraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bertaraf nedir, bertaraf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERTARAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bertaraf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bertaraf kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bertaraf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaldırılmış, giderilmiş



BERTARAF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bertaraf etmek

- bertaraf olmak

