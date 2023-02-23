Berto Cayarga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berto Cayarga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berto Cayarga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berto Cayarga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berto Cayarga 17 Eylül 1996 tarihinde Avilés şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Cayarga Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berto Cayarga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Berto Cayarga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berto Cayarga'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berto Cayarga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berto Cayarga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berto Cayarga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berto Cayarga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UP Langreo

30 Haziran 2016 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Sporting B

7 Ağustos 2018 yılında Racing

31 Ocak 2020 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Radomiak

Berto Cayarga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berto Cayarga şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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