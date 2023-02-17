Bertram Kvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertram Kvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bertram Kvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bertram Kvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bertram Kvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertram Kvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertram Kvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertram Kvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertram Kvist 19 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Bertram Bangsted Kvist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertram Kvist Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Bertram Kvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bertram Kvist'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bertram Kvistboyu ve yaşı kaç

Bertram Kvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertram Kvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Bertram Kvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertram Kvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

Bertram Kvist kimdir

Bertram Kvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertram Kvist şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragør (U4-U10), A27 (U11-U13), Brøndby IF (U14-)

Bertram Kvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U17 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Bertram Kvist nereli

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