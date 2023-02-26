Bertrand Mani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertrand Mani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertrand Mani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertrand Mani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertrand Mani 25 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Bertrand Junior Mani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertrand Mani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 12 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bertrand Mani'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bertrand Mani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertrand Mani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bertrand Mani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertrand Mani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna du Mfou

1 Ocak 2021 yılında Colombe Sport

12 Kasım 2022 yılında Cape Town City

Bertrand Mani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertrand Mani şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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