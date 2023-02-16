Bertug Basdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertug Basdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertug Basdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertug Basdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertug Basdemir 27 Nisan 1996 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bertuğ Başdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertug Basdemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football+ CM yapmaktadır. Bertug Basdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bertug Basdemir'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bertug Basdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertug Basdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bertug Basdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertug Basdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Fenerbahçe U21

8 Ağu 2016 yılında A. Üsküdar 1908

28 Ağu 2018 yılında Tire 1922 Spor

20 Ağu 2020 yılında Bld Derince

30 Haziran 2021 yılında Bucaspor 1928

8 Eylül 2021 yılında Bld Derince

Bertug Basdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertug Basdemir şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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