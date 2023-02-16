Bertug Uz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertug Uz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertug Uz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertug Uz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertug Uz 25 Temmuz 2003 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bertuğ Uz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertug Uz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bertug Uz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bertug Uz'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bertug Uz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertug Uz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bertug Uz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertug Uz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2023 yılında Akhisarspor

Bertug Uz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertug Uz şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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