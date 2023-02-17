Berzan Kucukylidiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berzan Kucukylidiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berzan Kucukylidiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berzan Kucukylidiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berzan Kucukylidiz 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berzan Kucukylidiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Berzan Kucukylidiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berzan Kucukylidiz'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Berzan Kucukylidiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berzan Kucukylidiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berzan Kucukylidiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berzan Kucukylidiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B.93 U19

1 Ocak 2018 yılında Helsingör U19

1 Ocak 2019 yılında Hellerup IK U19

1 Şubat 2019 yılında Hellerup IK

9 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Berzan Kucukylidiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berzan Kucukylidiz şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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