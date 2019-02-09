Beş poliklinikte sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet veriliyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kentteki 5 ayrı poliklinikte sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet verildiğini belirtti.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Dr. Bilge, tütün kullanımının halen dünyanın ve ülkemizin en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alma özelliğini koruduğunu belirtti. Tütünün, dünyada en önemli önlenebilir hastalık nedeni olduğunu anlatan Dr. Bilge, bunun zararlarını, ortaya çıkardığı sağlık problemlerini anlattı. Son zamanlarda hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları sigara konusunda ciddi çalışmalar yürütmekte olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, açıklamasının bir bölümünde, "Bunun en güzel ve somut örneği dumansız hava sahası uygulamasıdır. Bu uygulamanın başlaması ile kapalı alanlarda sigara içilme oranı ciddi oranda düşmüştür ve sigarayı bırakma oranı da artmıştır" ifadelerini kullandı.

Müdür Bilge; sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne yönlendirileceklerini hatırlatarak Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM biriminde, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde, Eskişehir Devlet Hastanesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü TSK 1. Basamak Muayene Merkezinde bulunan sigarayı bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: İHA