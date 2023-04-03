Besar Gudjufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Gudjufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besar Gudjufi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Besar Gudjufi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Besar Gudjufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Gudjufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besar Gudjufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besar Gudjufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besar Gudjufi 29 Mayıs 2004 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besar Gudjufi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Besar Gudjufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Besar Gudjufi'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Besar Gudjufi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bgudjufii

Besar Gudjufiboyu ve yaşı kaç

Besar Gudjufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besar Gudjufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Besar Gudjufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besar Gudjufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Vardar Alt.

11 Ocak 2021 yılında Belasica

1 Temmuz 2021 yılında Beşiktaş U19

Besar Gudjufi kimdir

Besar Gudjufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besar Gudjufi şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Besar Gudjufi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Besar Gudjufi nereli

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