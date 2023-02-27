Besar İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besar İseni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Besar İseni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Besar İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besar İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besar İseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besar İseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besar İseni 18 Ocak 1997 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besar İseni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Besar İseni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Besar İseni'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Besar İseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besar İseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Besar İseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besar İseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2017 yılında Vardar

24 Ocak 2019 yılında FC Shkupi

25 Temmuz 2021 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Besar İseni kimdir

Besar İseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besar İseni şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Besar İseni nereli

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