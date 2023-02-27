Besar Musolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Musolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besar Musolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besar Musolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besar Musolli 28 Şubat 1989 tarihinde Besianë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besar Musolli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Besar Musolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Besar Musolli'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Besar Musolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besar Musolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besar Musolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besar Musolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Kukësi

22 Eylül 2020 yılında SC Gjilani

Besar Musolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besar Musolli şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Besar Musolli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Prishtina (2005-2009)

Kosova takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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