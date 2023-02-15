Besard Sabovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besard Sabovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besard Sabovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Besard Sabovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Besard Sabovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besard Sabovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Besard Sabovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besard Sabovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besard Sabovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besard Sabovic 5 Ocak 1998 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç,Kuzey Makedonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Besard Šabović / Бесард Шабовиќ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besard Sabovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Besard Sabovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Besard Sabovic'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Besard Sabovicboyu ve yaşı kaç

Besard Sabovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Besard Sabovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Besard Sabovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besard Sabovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2015 yılında Djurgården U21

12 Ocak 2016 yılında Djurgården

24 Mart 2017 yılında Brommapojkarna

30 Kasım 2017 yılında Djurgården

29 Mart 2019 yılında Dalkurd

30 Kasım 2019 yılında Djurgården

17 Ocak 2020 yılında Mjällby AIF

1 Şubat 2021 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

10 Ağu 2022 yılında Djurgården

Besard Sabovic kimdir

Besard Sabovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besard Sabovic şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF

Besard Sabovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Besard Sabovic nereli

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