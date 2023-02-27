Besfort Dervishaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Dervishaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besfort Dervishaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besfort Dervishaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besfort Dervishaj 24 Eylül 1998 tarihinde Skenderaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besfort Dervishaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Besfort Dervishaj'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Besfort Dervishaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besfort Dervishaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besfort Dervishaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besfort Dervishaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Drenica

8 Temmuz 2019 yılında KF Vushtrria

1 Ağustos 2020 yılında KF Drenica

Besfort Dervishaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besfort Dervishaj şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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