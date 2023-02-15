Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besfort Zeneli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besfort Zeneli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besfort Zeneli 21 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besfort Zeneli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Besfort Zeneli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Besfort Zeneli'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Besfort Zeneli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Besfort Zeneli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besfort Zeneli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besfort Zeneli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IF Elfsborg U19

6 Ocak 2022 yılında Elfsborg

Besfort Zeneli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besfort Zeneli şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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