Besicilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Besicilik Teknikeri görev tanımı nedir, Besicilik Teknikeri ne iş yapar, Besicilik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Besicilik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Besicilik Teknikeri Tanımı;

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Besicilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Besicilik Teknikeri Maaşları

Besicilik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Besicilik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Besicilik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.14

Meslek Adı :

Besicilik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların, teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Besicilik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapmak,

b) İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlamak,

c) İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin etmek,

d) Gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için uygun yem karışımı hazırlamak,

e) İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip etmek, kayıtlarını tutmak,

f) İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlamak,

g) Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken hayvanları belirleyerek kasaba sevk etmek veya satışını gerçekleştirmek,

h) Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapmak veya yaptırmak,

i) Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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