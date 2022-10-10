Beşiger Operatörü (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beşiger Operatörü (Seramik) görev tanımı nedir, Beşiger Operatörü (Seramik) ne iş yapar, Beşiger Operatörü (Seramik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beşiger Operatörü (Seramik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beşiger Operatörü (Seramik) Tanımı;

__

Beşiger Operatörü (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Beşiger Operatörü (Seramik) Maaşları

Beşiger Operatörü (Seramik) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Beşiger Operatörü (Seramik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beşiger Operatörü (Seramik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.33

Meslek Adı :

Beşiger Operatörü (Seramik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim Bölümünün masse ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı hammaddeleri bunker alanında kamyonlardan teslim alma,hammaddeleri ilgili silolara ve oradan da reçeteye uygun miktarlarda değirmene alarak masse hazırlama,hazırlanan masseyi üretimde kullanılmak üzere bekleme silolarına aktarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beşiger Operatörü (Seramik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak farklı hammaddeleri bunker bölümünde teslim almak,

b) Hammaddelerin kepçe ile bunkerlerden konveyör bant haznelerine aktarılmasını sağlamak,

c) Farklı hammaddeleri ayrı ayrı tanımlı silolarına göndermek,

d) Silolardaki hammaddelerin belirlenen miktarlarda değirmene aktarılmasını sağlamak,

e) Öğütülen hammaddelerden oluşan toz masseyi üretim alanındaki bekleme silolarına göndermek,

f) Ana kumanda panosundan işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak,

g) Labaratuvar numune test bilgilerine göre üretimi yönlendirmek,

h) Arıza ve aksaklıklarda makinaya ve bantlara müdahale etmek,arızayı gidermek,

i) Sistem üzerinden ana siloların ve hammadde silolarının seviye kontrollerini yapmak,

j) Makinanın ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak,

k) Makinanın hareketli noktalarını ve filtreleri temizlemek, yağlamak,

l) Periyodik baklımların yapılmasını sağlamak ve bakım işlemlerine nezaret etmek,

m) İşlemler konusunda amirini bilgilendirmek,

n) Vardiya görevini devretmek,

o) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?