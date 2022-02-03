Beşiktaş 0 – 0 Fraport-TAV Antalyaspor | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya geldiği maçta kazanan olmadı.
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Beşiktaş, 37 puanda kaldı.
Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.