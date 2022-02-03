Beşiktaş 0 – 0 Fraport-TAV Antalyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Beşiktaş, 37 puanda kaldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.