Beşiktaş 0 -1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 6.haftasında Beşiktaş evinde konuK ettiği Başakşehir'e 1-0 yenildi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71.dakikada Traore attı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş 0 -1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

Beşiktaş 0 -1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Beşiktaş 0 -1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş 0 -1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Muleka (Dk. 57 Redmond), Gedson Fernandes (Dk. 75 Cenk Tosun), N'Koudou, Weghorst

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 56 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 69 Deniz Türüç), Traore (Dk. 80 Aleksic), Mounir (Dk. 69 Serdar Gürler), Keny (Dk. 80 Okaka)

Gol: Dk. 71 Traore (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Caiçara, Dk. 65 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 76 Duarte, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Salih Uçan, Dk. 86 Saiss, Dk. 90+4 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

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