Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLER BİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun yaptığı ortada Adem Ljajic'in kafa vuruşuyla öne geçti fakat ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

4. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Umut Nayir, kaleci ile karşı karşıya kalmaya çalışsa da savunmada Toure izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül, ön direkte yaşanan karambol sonrası topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyon VAR tarafından da onaylanarak ofsayt olarak belirlendi.

SARI KART | 11. dakikada Vida'nın hareketi sonrası faul bekleyen Nadir Çiftçi, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 11. dakikada oyuna Beşiktaş, serbest vuruşla başlarken Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a yönelik söylemi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

13. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içi altı pasın sol çaprazında vuruşu yapan N'Koudou topu yandan auta gönderdi.

16. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya altı pas içinde Gökhan Gönül uygun pozisyonda kafayı vururken top üstten dışarı gitti.

GOL | 24. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Karius çıkarırken top Ayite'nin önüne düştü ve onun vuruşuyla Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1.

Ayrıntılar geliyor...

KARTAL, SON 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

RESMİ MAÇLARDA ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı. Son galibiyetini ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenildi.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 5 maçta Süper Lig'de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

BURAK YILMAZ SAKATLIĞI NEDENİYLE MAÇTA YOK

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

JEREMAİN LENS CEZALI

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci bu akşamın ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.