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  3. Beşiktaş 0 – 3 Kasımpaşa | Maç sonucu

Beşiktaş 0 – 3 Kasımpaşa | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34.hafta maçında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 28. ve 82.dakikada Muleka, 45+1.dakikada Ben Ouanes attı.

Beşiktaş 0 – 3 Kasımpaşa | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34.hafta maçında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 28. ve 82.dakikada Muleka, 45+1.dakikada Ben Ouanes attı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Beşiktaş 0 – 3 Kasımpaşa | Maç sonucu

32. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ AYRINTILARI GELİYOR...

Beşiktaş 0 – 3 Kasımpaşa | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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