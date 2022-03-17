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Beşiktaş 1– 1 Hatayspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabet 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş 1– 1 Hatayspor | Maç sonucu

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Diouf

Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Al Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Beşiktaş 1– 1 Hatayspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş 1– 1 Hatayspor | Maç sonucu

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal (Dk. 46 Serdar Saatçı), Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 76 Atiba), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 66 Alex), Larin (Dk. 76 N'Koudou), Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 79 Saint Louis), Ribeiro (Dk. 90+6 Selimcan Temel), El Kaabi (Dk. 90+2 Bertuğ Özgür Yıldırım, Diouf

Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Al Kaabi, Dk. 62 Onur Ergün, Dk.90 Adekugbe, Dk. 90+6 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Can Bozdoğan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.

81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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