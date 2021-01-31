Beşiktaş ile Trabzonspor, 22. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 29. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat 44. dakikada Beşiktaş'ta sol stoper pozisyonunda oynayan İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun kendi kalesine attığı gol sonucu maçta skor eşitlendi. Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının tek golü bordo mavili ekipten geldi. Trabzonspor, 63 . dakikada topu ağlarla buluştura Vitor Hugo sayesinde 2-1 öne geçti.

Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı bordo mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puanda kalırken, liderliği de Fenerbahçe'ye kaptırdı. Karadeniz ekibi ise 36 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı.

17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.

42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.

44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1

53. dakikada Vida'nın orta sahadaki hatası sonrasında topu kapan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza yayının önüne kadar sürerek şutunu çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

59. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği topa arka bölümdeki Larin, kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topu ters direk dibindeki Hutchinson kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme, son çizgi üzerinde rakiplerinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Vitor Hugo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rosier'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

88. dakikada Rosier'in sağdan ortasında De Souza'nın kafayla vurduğu top arkaya sekti. Bu bölümdeki Aboubakar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

GÜVEN YALÇIN İLE AJDİN HASİC 3 MAÇ SONRA KADRODA YER ALDI

Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.

Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.

ABDULLAH AVCI, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA KADROYU BOZMADI

Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı.

Bordo-mavili ekip, Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11'le sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ABDULLAH AVCI, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı sahada yer aldı.

Geçen sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, 24 Ocak 2020'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ BAKASETAS BEŞİKTAŞ KARŞISINDA KADRODA YER ALDI

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldı.

Bakasetas, Beşiktaş karşısında yedek soyundu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç ile Afobe yedekler arasında bulundu.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTA TALİHSİZ KAZA

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı.

Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti.

Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.