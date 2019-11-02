Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti

İki takım Antalyaspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Geçen hafta derbide konuğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Antalyaspor son değişikliğini yapıyor. Oyundan çıkan Ufuk Akyol yerine Fredy oyuna dahil oldu.

Sağ tarafta topla buluşup son çizgiye inen Nazım, Oğuzhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve serbest vuruş bekledi. Hakem Cüneyt Çakır kale vuruşu ile oyunun başlamasını istedi.

İNANILMAZ KURTARIŞ! Sağ tarafta topla buluşan Fredy ceza sahasına girdi ve son çizgiye inip ortaladı. Serdar Özkan yakın mesafeden vuruşunu yaparken kaleci Karius çok kritik bir kurtarışa imza atıyor.

Abdullah Avcı son hamlesini de yaptı. Umut Nayir oyundan çıkarken yerine Güven Yalçın girdi.

Maçın sonuna en az beş dakika ilave edildi.

Hava topu mücadelesinde çarpışan Oğuzhan ve Charles yerde kaldı. İki futbolcu da pozisyonun ardından yerde kalırken tedavilerinin ardınan oyuna devam ediyorlar.

Bu kez hava topu mücadelesinde Mukairu ve Ruiz karşı karşıya geldi. Victor Ruiz pozisyonun ardından yerde kalırken Mukairu sarı kart gördü.

Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...

GOL Savunmanın arkasına atılan topu alıp süratle taşıyan Mukairu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir vuruşla farkı bire indirdi.

KÖTÜ VURDU! Diaby'nin top kaybı sonrası Antalyaspor hızlı geldi. Mukairu'nun pasıyla sağ taraftan hareketlenen Amilton atağa destek veren Ufuk'u gördü fakat Ufuk Akyol uygun durumda kötü bir vuruş yaptı.

Elneny takım arkadaşıyla duvar pası yaparak ceza sahasına girmek istedi ancak Mukairu bu kez savunmasına yardımcı oldu ve araya girerek tehlikeyi önledi.

Nazım rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Ev sahibi ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Elneny oldu.

Elneny'nin pasıyla çaprazda topu alan Burak Yılmaz dönerek kaleyi gördü ve vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic oyundan çıkıyor ve yerine Oğuzhan Özyakup giriyor.

Antalyaspor'da erken bir değişiklik geliyor. Chico oyundan çıkarken yerine deneyimli futbolcu Serdar Özkan giriyor.

Rebohco savunmanın arkasına sarkan Diaby'ye uzun bir pas gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ın kontrolünde oyun alanını terketti.

Antalyaspor son dakikalarda topla daha çok oynuyor ve çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

Vida'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasa Eren ve Umut birlikte hareketlendi. Antalyaspor ceza sahasında iki oyuncu da yerde kalırken hakem faulü ev sahibi ekip lehine verdi.

İkinci yarı başlarken Antalyaspor bir değişiklik daha yaptı. Aatıf yerine Amilton oyuna girdi.

Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...

Beşiktaş'ta son maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby bugün de aynı pozisyonda maça başladı. Adem Ljajic ise sol kanatta görev yapıyor.

Sol tarafta topla buluşup rakibinden sıyrılmak isteyen Ljajic, Bahadır'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Antalyaspor'dan Bahadır sarı kart gördü.

Serbest vuruşu kullanan ve asisti yapan isim Adem Ljajic oldu.

DIŞARI ATTI! Sol taraftan Rebocho'nun yaptığı etkili ortada ön direğe hareketlenen Diaby müsait durumda kötü bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

SON ANDA KALECİ! Gökhan Gönül oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Aatıf'a da çarpan topu kaleci Ferhat son anda çelmeyi başardı.

M.Ö. Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

M.Ö. Karşılaşmayı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

M.Ö. Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut.

M.Ö. Antalyaspor XI: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Chico, Ufuk, Aatıf, Mukairu, Blanco.

M.Ö. İki takımın da ilk 11'i belli oldu.

M.Ö. @OptaCan: Bülent Korkmaz ve Abdullah Avcı, Süper Lig'de teknik direktör olarak daha önce altı kez karşılaşırken, Abdullah Avcı bu maçların sadece birinde sahadan yenik ayrıldı (3G 2B).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon ligde deplasmanlarda, Göztepe ile birlikte hiçbir maçta öne geçemeyen iki takımdan biri Beşiktaş.

M.Ö. @OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanlarda attığı son 13 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol, 6 asist).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yedi maçta üç GOL atıp bir de asist yapan Antalyasporlu Serdar Özkan, geçen sezonun tamamında ligde 23 maç sahaya çıkıp iki GOL ve bir asist kaydetmişti.

M.Ö. @OptaCan: Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla GOL yediği rakibi Beşiktaş (102).

M.Ö. @OptaCan: Antalyaspor'un ligde bu sezon attığı 10 golün beşi (%50) duran toplardan gelirken, bu oranın üstüne çıkmayı başaran tek Süper Lig takımı Beşiktaş (%55 - 6/11).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az puan toplayan takım olan Beşiktaş (1), en son 1977/78 sezonunun ilk dört deplasman maçında bu performansın altında kalmıştı (0 puan).

M.Ö. @OptaCan: Ligdeki son iki maçını kaybeden Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yaşamadı.

M.Ö. @OptaCan: Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan (3B 5M); Beşiktaş ise 22 Nisan 2019'dan (1B 5M) bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor.

M.Ö. Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in onuncu haftasında ligde zor günler geçiren Antalyaspor'a konuk oluyor.

M.Ö. @OptaCan: Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanında çıktığı 23 maçın sadece üçünü kaybeden Beşiktaş (14G 6B), rakibine dış sahadaki son 16 maçta sadece bir kez yenildi (30 Eylül 2013, 0-2).

M.Ö. Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif