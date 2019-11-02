Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti

Beşiktaş 1 gösterdi, 2 vurdu! Antalyaspor 1-2 Beşiktaş maç sonucu
Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürdü. Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Son bölümü nefes kesen maçın ardından Beşiktaş 15 puana yükseldi. Antalyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 11 puanda kaldı.
İki takım Antalyaspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti
Geçen hafta derbide konuğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
95'
NET FIRSAT! Sağ taraftan Mukairu ile duvar pası yapan Fredy son çizgiden ortaladı. Ön direkteki Blanco'dan seken topu arka direkteki Gökhan Gönül son anda kornere attı.
94'
Bu kez hava topu mücadelesinde Mukairu ve Ruiz karşı karşıya geldi. Victor Ruiz pozisyonun ardından yerde kalırken Mukairu sarı kart gördü.
92'
Hava topu mücadelesinde çarpışan Oğuzhan ve Charles yerde kaldı. İki futbolcu da pozisyonun ardından yerde kalırken tedavilerinin ardınan oyuna devam ediyorlar.
90'
Maçın sonuna en az beş dakika ilave edildi.
87'
Blanco ceza yayının hemen gerisinden kaleyi yokladı fakat top az farkla dışarı gitti.
87'
Abdullah Avcı son hamlesini de yaptı. Umut Nayir oyundan çıkarken yerine Güven Yalçın girdi.
85'
İNANILMAZ KURTARIŞ! Sağ tarafta topla buluşan Fredy ceza sahasına girdi ve son çizgiye inip ortaladı. Serdar Özkan yakın mesafeden vuruşunu yaparken kaleci Karius çok kritik bir kurtarışa imza atıyor.
83'
Sağ tarafta topla buluşup son çizgiye inen Nazım, Oğuzhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve serbest vuruş bekledi. Hakem Cüneyt Çakır kale vuruşu ile oyunun başlamasını istedi.
82'
Antalyaspor son değişikliğini yapıyor. Oyundan çıkan Ufuk Akyol yerine Fredy oyuna dahil oldu.
Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...
80'
Son on dakikaya girilirken Antalyaspor'un ikinci yarının başlarındaki baskısı azaldı.
77'
Beşiktaş'ta Adem Ljajic oyundan çıkıyor ve yerine Oğuzhan Özyakup giriyor.
75'
Elneny'nin pasıyla çaprazda topu alan Burak Yılmaz dönerek kaleyi gördü ve vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.
74'
Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Elneny oldu.
71'
Eren'in arka direğe yolladığı ortada top herkesi aştı ve oyun alanını terketti.
71'
Nazım rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Ev sahibi ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
69'
DIŞARI ATTI! Antalyaspor savunmasının hatasında kaleci Ferhat topu uzaklaştıramadı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ljajic kaleci kalesine dönmeden vuruşunu yaptı fakat isabet sağlayamadı.
69'
Sarı Kart Pedro Miguel Braga Rebocho
67'
Vida ile girdiği ikili mücadele sonrası Gustavo Blanco sarı kart gördü.
65'
Elneny takım arkadaşıyla duvar pası yaparak ceza sahasına girmek istedi ancak Mukairu bu kez savunmasına yardımcı oldu ve araya girerek tehlikeyi önledi.
63'
Sol çaprazda topla buluşan Mukairu önünü boşaltıp ceza sahası çizgisi üzerinden şutu attı fakat vuruşunda etkili olamadı.
60'
KÖTÜ VURDU! Diaby'nin top kaybı sonrası Antalyaspor hızlı geldi. Mukairu'nun pasıyla sağ taraftan hareketlenen Amilton atağa destek veren Ufuk'u gördü fakat Ufuk Akyol uygun durumda kötü bir vuruş yaptı.
58'
Beşiktaş'ta Jeremain Lens oyundan alınırken yerine tecrübeli golcü Burak Yılmaz girdi.
55'
Maçın temposu yeniden artmaya başladı.
52'
Ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. Günün hareketli isimlerinden Mukairu süratli koşularıyla rakip savunmaya zaman zaman zor anlar yaşattı.
52'
Farkı bire indiren golde asisti yapan isim Gustavo Blanco oldu.
52'
GOL Savunmanın arkasına atılan topu alıp süratle taşıyan Mukairu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir vuruşla farkı bire indirdi.
49'
Sol taraftan süratle topu taşıyan Mukairu ceza sahasına girip içeri çevirdi. Gustavo Blanco topa hamle yaparken Ruiz rakibine kolay vuruş şansı tanımadı.
48'
Hızlı hücuma çıkan rakibini faulle durduran Umut Nayir sarı kart gördü.
46'
İkinci yarı başlarken Antalyaspor bir değişiklik daha yaptı. Aatıf yerine Amilton oyuna girdi.
D.A.
Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş ilk 45 dakikayı 2-0'lık üstünlükle tamamlıyor.
45'
Sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Diaby son çizgiden dışarı çevirdi. Umut'un vuruşu takım arkadaşından döndü.
45'
İlk yarının sonuna bir dakika ilave edildi.
44'
KALECİYİ GEÇEMEDİ! Savunmanın arkasına atılan pasta uygun durumda ceza sahasına giren Lens karşı karşıya pozisyonda kaleci Ferhat'ı geçemedi.
43'
DIŞARI ATTI! Sağ tarafta topla buluşan Lens ceza sahasına yaklaşıp savunma arkasına gönderdi. Çaprazda topu alan Elneny meşin yuvarlağı yan ağlara nişanladı.
42'
Beşiktaş rakibini eksik yakalama fırsatı buldu ancak Lens pozisyonu iyi değerlendiremedi.
41'
Vida'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasa Eren ve Umut birlikte hareketlendi. Antalyaspor ceza sahasında iki oyuncu da yerde kalırken hakem faulü ev sahibi ekip lehine verdi.
39'
Antalyaspor baskısı sürüyor. Beşiktaş rakibine boş alan bırakmayıp hızlı hücumlarla farkı artırmak istiyor.
36'
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gökhan Gönül kendisini yere bıraktı.
34'
Ufuk'un uzak mesafeden attığı şut kaleci Karius'un kucağında kaldı.
34'
Antalyaspor son dakikalarda topla daha çok oynuyor ve çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.
31'
Rebohco savunmanın arkasına sarkan Diaby'ye uzun bir pas gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ın kontrolünde oyun alanını terketti.
28'
Serdar'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Eren Albayrak topu arka direğe havalandırdı. Mukairu topu röveşata ile ağlara göndermek isterken hakem tehlikeli hareket sebebiyle oyunu durdurdu.
26'
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
24'
Maçta ilk 25 dakika oldukça yüksek bir tempoda geçti.
24'
Beşiktaş isabetli paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.
23'
Antalyaspor'da erken bir değişiklik geliyor. Chico oyundan çıkarken yerine deneyimli futbolcu Serdar Özkan giriyor.
22'
Ceza sahasında Blanco'nun pasıyla topla buluşan Aatıf etkili bir vuruş yapamadı.
21'
Sol taraftan ceza sahasına giren Lens topu sağ ayağına alıp uzak köşeye vurdu ancak top dışarı gitti.
Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...
20'
SON ANDA KALECİ! Gökhan Gönül oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Aatıf'a da çarpan topu kaleci Ferhat son anda çelmeyi başardı.
18'
Beşiktaş'ta Umut Nayir sakatlık geçiriyor.
17'
KRİTİK MÜDAHALE! Sağ taraftan süratle hücumu sürükleyen Nazım son çizgiye inip dışarı çevirdi. Blanco ön direkte GOL vuruşunu yaparken Vida topun kaleye gitmesine izin vermedi.
16'
SAVUNMADAN DÖNDÜ! Sağ tarafta topla buluşan Nazım yerden içeri çevirdi. Uzak köşedeki Aatıf topun gelişine sert bir vuruş yaparken top savunmadaki Gökhan'dan döndü.
13'
DIŞARI ATTI! Sol taraftan Rebocho'nun yaptığı etkili ortada ön direğe hareketlenen Diaby müsait durumda kötü bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.
12'
Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı. Siyah beyazlılar rakip savunmayı tehdit etmeye devam ediyor.
11'
GOL Abdoulay Diaby
9'
Serbest vuruşu kullanan ve asisti yapan isim Adem Ljajic oldu.
9'
GOL Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kale sahasındaki Vida kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
9'
Sol tarafta topla buluşup rakibinden sıyrılmak isteyen Ljajic, Bahadır'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Antalyaspor'dan Bahadır sarı kart gördü.
5'
DIŞARI ATTI! Umut'un savunma arkasına yolladığı pasla çaprazdan ceza sahasına giren Ljajic topa kaleciden önce dokundu ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
2'
Beşiktaş'ta son maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby bugün de aynı pozisyonda maça başladı. Adem Ljajic ise sol kanatta görev yapıyor.
M.Ö.
Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
M.Ö.
Karşılaşmayı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.
M.Ö.
Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut.
M.Ö.
Antalyaspor XI: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Chico, Ufuk, Aatıf, Mukairu, Blanco.
M.Ö.
İki takımın da ilk 11'i belli oldu.
M.Ö.
@OptaCan: Bülent Korkmaz ve Abdullah Avcı, Süper Lig'de teknik direktör olarak daha önce altı kez karşılaşırken, Abdullah Avcı bu maçların sadece birinde sahadan yenik ayrıldı (3G 2B).
M.Ö.
@OptaCan: Bu sezon ligde deplasmanlarda, Göztepe ile birlikte hiçbir maçta öne geçemeyen iki takımdan biri Beşiktaş.
M.Ö.
@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanlarda attığı son 13 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol, 6 asist).
M.Ö.
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yedi maçta üç GOL atıp bir de asist yapan Antalyasporlu Serdar Özkan, geçen sezonun tamamında ligde 23 maç sahaya çıkıp iki GOL ve bir asist kaydetmişti.
M.Ö.
@OptaCan: Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla GOL yediği rakibi Beşiktaş (102).
M.Ö.
@OptaCan: Antalyaspor'un ligde bu sezon attığı 10 golün beşi (%50) duran toplardan gelirken, bu oranın üstüne çıkmayı başaran tek Süper Lig takımı Beşiktaş (%55 - 6/11).
M.Ö.
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az puan toplayan takım olan Beşiktaş (1), en son 1977/78 sezonunun ilk dört deplasman maçında bu performansın altında kalmıştı (0 puan).
M.Ö.
@OptaCan: Ligdeki son iki maçını kaybeden Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yaşamadı.
M.Ö.
@OptaCan: Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan (3B 5M); Beşiktaş ise 22 Nisan 2019'dan (1B 5M) bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor.
M.Ö.
Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in onuncu haftasında ligde zor günler geçiren Antalyaspor'a konuk oluyor.
M.Ö.
@OptaCan: Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanında çıktığı 23 maçın sadece üçünü kaybeden Beşiktaş (14G 6B), rakibine dış sahadaki son 16 maçta sadece bir kez yenildi (30 Eylül 2013, 0-2).
M.Ö.
Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif
M.Ö.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER
STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS HD1
ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif
YEDEKLER: Boffin, Salih, Doğukan, Fredy, Tarık, Yekta, Serdar, Harun Alpsoy, Amilton, Celustka
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Burak, Necip, Muhayer, Kartal, Erdem
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve Victor Ruiz, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan N’Koudou, Douglas ve Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Avcı, Orkan Çınar’a da kadroda yer vermedi.
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