Beşiktaş 2- 1 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ SONUCU

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı 2 Ekim 2021 Cumartesi günü oynandı. Karşılaşma saat 19.00'da başladı. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşen Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında kara kartal Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.