Beşiktaş 2–2 Medipol Başakşehir | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İki takımın da galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılabilecek sıralamalara yerleşmek istediği önemli karşılaşmada konuk ekip Medipol Başakşehir 2 kez öne geçse de skoru korumayı başaramadı. Beşiktaş'ın 2 golüyle karşılaşma berabere sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Beşiktaş'ta golü atan isimler Güven Yalçın ile Kenan Karaman olurken Medipol Başakşehir'in golleri ise Trezeguet ve Okaka'dan geldi.