Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Maç, 20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ - 24 ERZİNCANSPOR | İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray
BEŞİKTAŞ - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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