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Beşiktaş 3-0 Shkupi | Maç sonucu, özeti

Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Shkupi ile karşı karşıya geldi. Makedon ekibine karşı yedek ağrlıklı kadrosuna rağmen etkili oynayan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sezona bu yıl istediği başlangıcı yapamayan ve ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de henüz puan alamadı. Kötü gidişatı bir an önce düzeltmek isteyen siyah beyazlı ekip Milli arayı değerlendirerek hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu kapsamda Shkupi ile karşılaşan Beşiktaş, Makedon temsilcisini 3-0'lık skorla geçti. Siyah beyazlı ekibin gollerini 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Kartal, maça, Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira ve Güven ilk 11'iyle başladı.

.Maçın özetini izlemek için Beşiktaş 3-0 Shkupi maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

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