Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 4.hafta maçında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi Muleka (2) ve Weghourst'ün attığı golle 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golünü Seba kaydetti.

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Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 4.hafta maçında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi Muleka (2) ve Weghourst'ün attığı golle 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ 3- 1 SİVASSPOR | MAÇ SONUCU

İLK YARI

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında Muleka'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

12. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Rosier'in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Muleka xxx, Delle Alli xx N'Koudou xx, Weghorst xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Erdoğan Yeşilyurt xx, Dimitrios Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Abdul Keita xx, Fredrik Ulvestad xx, Charisis xx, Yatabare xx, Gradel xx, Leke James xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton N'Jie, Dia saba, Karol Angielski, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve dk. 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş)

Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

İKİNCİ YARI

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

67. dakikada Beşiktaş'ın kontra atağında Kenan Karaman topu kafayla Rosier'in önüne attı. Topla birlikte hızla rakip kaleye ilerleyen Valentin Rosier'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle çeldi. Atağın devamında Berkay'ın sert şutu üstten auta gitti.

81. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye'ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı.

86. dakikada Gradel'in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu. 3-1

89. dakikada Sivasspor atağında Yatabare'nin sağ taraftan verdiği pasta N'Jie sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xxx (Umut Meraş dk. 62 x), Salih Uçan xxx (Berkay Vardar dk. 54 x), Gedson Fernandes xx, Muleka xxx (Kenan Karaman dk. 62 x), Delle Alli xxx (Kerem Kesgin dk. 78 x), N'Koudou xx, Weghorst xxx (Cenk Tosun dk. 77 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Welinton, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Erdoğan Yeşilyurt x, Dimitrios Goutas x, Caner Osmanpaşa x (Appindangoye dk. 46 x), Uğur Çiftçi x, Abdul Keita x (Robin Yalçın dk. 46 x), Fredrik Ulvestad x (Dia saba dk. 73 x), Charisis xx (Hakan Arslan dk. 46 x), Yatabare x, Gradel xx, Leke James x (Clinton N'Jie dk. 61 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Karol Angielski, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve dk. 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş), Dia Saba (dk. 86) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan (Sivasspor)

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