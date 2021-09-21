Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Fikstürün yoğunlaştığı bu ara haftalarda puan kaybetmek istemeyen takımlar sahaya galibiyet için çıkıyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş maçı kopardığını düşünürken Adana Demirspor art arda bulduğu gollerle karşılaşmaya ortak oldu. Nefes kesen mücadelede ki ekip 3-3 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR

20' GOL! Miralem Pjanic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Francisco Montero'nun kafa vuruşunda Sinan Kurt'a çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor.

45' GOL! Beşiktaş Josef De Souza'nın attığı gol ile Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçti.

52' GOL! Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın attığı gol ile Adana Demirspor karşısında skoru 3-0'a getirdi.

60' GOL! Adana Demirspor Matias Vargas'ın attığı gol ile Adana Demirspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.

79' GOL! Adana Demirspor Mario Balotelli'nin attığı gol ile Adana Demirspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi.

90+7 GOL! Sol kanattan yapılan ortaya Balotelli dokundu. Arka direğe açılan topu Assombalonga tamamladı ve skoru eşitledi.