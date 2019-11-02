Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı'nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15'e çıkardı.

Kaynak: İHA