Beşiktaş 0-4 Giresunspor | Maç sonucu, özeti Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Giresunspor karşılaştı. Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 yenildi. 9. dakikada Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 18. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 21. dakikada topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti. 41. dakikada ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı

53. dakikada Pjanic'in soldan sert ortasını arka direkte Larin kafayla tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti. 54. dakikada GZT Giresunspor skoru 2-0 yaptı. Giresunspor yarı alanının gerisinden gönderilen uzun topu karşılamak için ceza sahası dışına çıkan Mert Günok meşin yuvarlağın kafasının üstünden geçmesini engelleyemeyince Balde önünde bulduğu topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 64. dakikada GZT Giresunspor'un 3. golü geldi. Paslaşarak ceza sahasına giren Balde'nin şutunda, Mert Günok'tan dönen topu Sergio filelerle buluşturdu: 3-0. 71. dakikada Rosier'in sağdan sert ortasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Josef'in sağdan ortaladığı topu Larin kafayla tamamladı, kaleci topu son anda kornere çeldi. 90. dakikada GZT Giresunspor 4. golü kaydetti. Kaleci Mert Günok, Beşiktaş ceza sahasına gönderilen topu kontrol etmek için geri geri giderken bir anda yerde kaldı. Topu kapan Flavio, kaleci yerde hareketsiz yatarken topu arka direğe çevirdi Champness meşin yuvarlağı boş kaleye attı: 4-0. Mert Günok bu golün ardından sedyeyle oyun alanını terk etti. Karşılaşmayı GZT Giresunspor 4-0 kazandı.