Beşiktaş 4-1 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta maçında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Batshuayi'nin (2) Josef De Souza ve Güven Yalçın'ın attığı gollerle 4-1 yendi. Konuk takımın golünü ise Efecan Karaca kaydetti.

A+ A-

2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0 22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 25. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1 28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. 65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı. 78. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Rıdvan Yılmaz soldan taşıdığı topu çaprazdan ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1 Karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 kazandı. Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. Stat: Vodafone Park Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton (Dk. 84 Necip Uysal), Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Umut Meraş), Ghezzal (Dk. 75 Pjanic), Batshuayi (Dk. 63 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 63 N'Koudou) Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais (Dk. 68 Eduardo), Efecan Karaca, Umut Güneş (Dk. 57 Emre Akbaba), Efkan Bekiroğlu (Dk. 78 Leroy Fer), Tayfur Bingöl, Candeias (Dk. 57 Oğuz Aydın) Goller: Dk. 2 ve 43 Batshuayi, Dk. 25 Josef, Dk. 78 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 22 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 46 Welinton, Dk. 60 Batshuayi, Dk. 65 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri